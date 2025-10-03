Maux de tête : ces signes à ne pas prendre à la légère

Un simple mal de tête peut vous sauver la vie. À condition de savoir l'écouter. Le plus souvent, un mal de tête, c'est banal. Une journée trop dense, pas assez de sommeil, trop d'écrans, trop de bruit. Et lorsqu'on a cette douleur qu'on connaît bien… on prend un cachet, on boit un peu d'eau, et on attend que ça passe. Il y a aussi la migraine ; ce mal de tête invalidant. Ça tape dans la tête… La lumière et le bruit sont insupportables. Ça passe avec des médicaments… Ou ça ne passe pas tout de suite… C'est très très gênant, mais ce n'est pas grave !

Mais parfois, ce n'est pas le même mal de tête. Pas la même façon d'arriver. Pas la même sensation. Et c'est là que ça devient important. Il existe des maux de tête qui doivent faire réagir. Les reconnaître rapidement peut vous sauver la vie.

Un mal de tête qui explose d'un coup. Une douleur soudaine, très forte, en quelques secondes. Même si elle ne dure pas longtemps, c'est un signal qu'il faut prendre au sérieux. On appelle ça un mal de tête qui vient en coup de tonnerre dans un ciel serein. Et ça peut être le signe d'un saignement dans le cerveau. Si vous assistez à cela pour vous ou vos proches, il faut appeler le 15 immédiatement.

Autre situation : un mal de tête avec de la fièvre et une nuque raide… Là, on pense à une méningite. C'est