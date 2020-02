Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mauvaise journée pour les Français, les favoris s'en sortent Reuters • 11/02/2020 à 22:56









Mauvaise journée pour les Français, les favoris s'en sortent par Samuel Martin (iDalgo) Après l'élimination de Mannarino hier, le premier tour du tournoi de Rotterdam ne sourit toujours pas pour les représentants français. Issu des qualifications, Gregoire Barrere s'incline face à Bublik (6-3, 6-7[2], 6-4) malgré une belle réaction dans la deuxième manche. Plus tard dans l'après-midi, Benoit Paire n'a pas résisté contre le Slovène Aljaz Bedene (6-2, 6-4). Trop irrégulier, le Tricolore n'aura fait qu'un léger détour par les Pays-Bas dans ses compétitions de 2020. Pour les favoris, la tâche n'aura pas toujours été facile. En ouverture de ce 2e jour, Auger-Aliassime aura eu besoin de trois manches pour se défaire de Struff (6-3, 1-6, 6-3). Malmené, la tête de série numéro une Stefanos Tsitsipas s'est bien repris aux dépens de Hurkacz (7-6[2], 6-3, 6-1) après un premier set loupé. Dans le choc entre Khachanov et Fognini, c'est le Russe qui a réussi à l'emporter (6-3, 6-3) grâce notamment à une grosse efficacité derrière son service (7 aces et 70% des points avec sa première balle). Qualification aussi pour le Russe Rublev au profit de Basilashvili (6-2, 6-3).

