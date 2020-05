Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mauro Icardi officiellement transféré à Paris Reuters • 31/05/2020 à 15:17









par Matthieu Cointe (iDalgo) Mauro Icardi continue l'aventure avec le Paris Saint-Germain. Le club a officialisé ce dimanche le transfert définitif de l'Argentin en provenance de l'Inter Milan. Le PSG a levé l'option d'achat du joueur et s'est accordé avec le club italien pour un prix avoisinant les 50 millions d'euros, plus 5 de bonus. Mauro Icardi s'est engagé à Paris pour quatre saisons, jusqu'au 30 juin 2024. Arrivé en prêt au cours du dernier mercato estival, l'ancien Nerazurri a réalisé une bonne saison avec 20 buts inscrits en 31 matches. Cette arrivée pourrait signifier un départ d'Edinson Cavani cet été, en fin de contrat avec le club parisien le 30 juin prochain.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.