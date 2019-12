Mauro de Rosario

L'attaquant du PSG a grandi dans un quartier difficile de la troisième ville d'Argentine. Avant que sa famille ne soit contrainte de quitter le pays pendant la crise de 2001. Un exil forcé, très jeune, qui a distendu les liens avec sa terre natale.

"Il y a une villa à deux blocs d'ici. Le soir, on sait que ça trafique de la cocaïne devant chez nous."

Murs en briques, humidité et Batistuta

"Il savait mettre le ballon au fond. Comme maintenant."

" Alejandro, la soixantaine, préfère prévenir. Depuis plus de quarante ans, il conduit son taxi dans les rues de Rosario. Le quartier de La Ceramica, dans le nord de la ville, il le connaît trop bien." Un rapide coup d'œil dans les pages faits divers du quotidien local,, suffit à confirmer l'avertissement. Le week-end dernier, un homme tué par balles à un croisement. Quelques jours plus tôt, une femme de 30 ans poignardée. Elle tenait dans ses bras son nouveau-né. Il y a un mois, une fusillade éclate en fin d'après-midi. Bilan : un blessé, un mort. Souvent, l'ombre des cartels de la drogue. Mauro Icardi a grandi ici. À quelques centaines de mètres de la Perdriel. La rue où son compatriote du PSG Ángel Di María a passé son enfance. Dans ce quartier très modeste, des maisons, de deux étages maximum, aux façades défraîchies, fissurées, des volets de travers, de solides barreaux aux fenêtres, et le bitume des routes souvent défoncé. "(N.D.L.R. : un bidonville), dit un habitant.La zone " protégée " du quartier, c'est le club de football de Sarratea situé à l'angle des rues Araoz et Archoris. Ce mardi, comme tous les soirs de la semaine, des dizaines de gamins âgés de cinq à treize ans viennent taper le ballon sur ce terrain mi-herbe, mi-terre, encadré de murs en briques. "", confie un père de famille. Il y a vingt ans tout juste, Mauro Icardi commençait là son histoire avec le football.C'était en 1999. Alors âgé de 6 ans, l'ancien attaquant de l'Inter Lire la suite de l'article sur SoFoot.com