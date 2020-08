Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maurizio Sarri limogé au lendemain de l'élimination face à l'Olympique Lyonnais Reuters • 08/08/2020 à 15:17









Maurizio Sarri limogé au lendemain de l'élimination face à l'Olympique Lyonnais par Florian Burgaud (iDalgo) C'était prévisible et c'est arrivé. Ce samedi en début d'après-midi, la Juventus Turin a annoncé le limogeage de Maurizio Sarri, son entraîneur en poste depuis un an. Nommé pour trois saisons en remplacement de Massimiliano Allegri, il n'a pas réussi à transformer la Vieille Dame malgré l'obtention d'un neuvième Scudetto de suite. L'élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions subit ce vendredi soir devant l'Olympique Lyonnais à l'Allianz Stadium a pesé lourd dans la décision des dirigeants piémontais, également influencés par le vestiaire. Andrea Agnelli, le président turinois, doit maintenant s'atteler à trouver un nouveau coach pour guider Cristiano Rolando and cie vers un dixième titre national de rang mais, surtout, vers la Ligue des Champions.

