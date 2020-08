Maurizio Sarri, fin de partie après la défaite de la Juve contre Lyon

Recruté par la Juventus l'été dernier pour faire de l'écurie bianconera une formation chatoyante collectivement, Maurizio Sarri a été licencié ce samedi et quitte la Vieille Dame sur une élimination face à l'OL en huitièmes de finale de C1. Une sanction logique, au regard de la régression notable du niveau de jeu des Piémontais, mais qu'il serait trop facile d'imputer seulement au désormais ex-entraîneur turinois.

La Juve plaque Sarri !

La dégringolade

Ronaldo, illusions et désillusions

Sur le papier, le mariage semblait contre-nature. Maurizio Sarri, le Napolitain, l'idéologue, celui qui fait primer son système sur les individualités, se retrouvait à signer à la Juventus, à l'été 2019. La Vieille Dame, donc. Celle de Cristiano Ronaldo, la supernova des méga-stars qui composent la galaxie du football mondial. L'équipe même qui a fait du pragmatisme, de la valorisation du résultat, au détriment de l'esthétisme, sa valeur cardinale.Rien ne collait, sur le papier, avec l'homme et le coach qu'est Maurizio Sarri. Divine surprise : un peu plus d'un an plus tard, rien n'a fonctionné entre leset leur nouveau. Un homme remercié ce samedi et remplacé par Andrea Pirlo, après l'élimination la veille de la Juve en huitièmes de finale de C1 face à Lyon.Que retenir du bilan de Maurizio Sarri, dans le Piémont ? Difficile à dire, vraiment. À l'heure de faire les comptes, la copie est presque blanche. Un, et puis c'est tout. Autrement dit, pas grand-chose pour une équipe dont le sacre en championnat ressemble depuis plusieurs années à une formalité. On espérait de Sarri une révolution stylistique, un renouveau radical dans l'animation du jeu de la Juve. Une Juve trop statique, attentiste et calculatrice lorsque cette dernière était pilotée par son prédécesseur, Massimiliano Allegri. Il n'en fut rien. Pire : au lieu de gagner en qualité, la Juventus a indéniablement régressé.Offensivement, elle est devenue beaucoup trop tributaire