Mauritanie : passe d'armes entre frères présidents

Ce ne sont pas les guirlandes lumineuses qui ont électrisé la fête nationale mauritanienne du jeudi 28 novembre. « Il n'y a pas eu de tentative de coup d'État », a dû rassurer, le samedi suivant, le ministre mauritanien de la Défense devant le Parlement. Pendant plusieurs jours, les rumeurs de révolution de palais ont tenu Nouakchott en haleine. L'absence remarquée du président sortant, Mohamed Ould Abdel Aziz (2008-2019), aux célébrations et défilés qui se tenaient dans son propre fief d'Akjoujt en a paru une illustration grandeur nature. Les limogeages, dans la foulée, du chef du Basep, le bataillon de la sécurité présidentielle, un fidèle d'Aziz, ont été lus comme des précautions d'urgence prises par le nouveau président élu en juin dernier, Mohamed Ould Ghazouani.Lire aussi Élections en Mauritanie : les incertitudes loin d'être dissipéesUn vent de rumeurs« Les Mauritaniens ont déjà vécu quatre coups d'État, la perspective d'une réédition les tétanise », rappelle un observateur local. L'on évoque ici une initiative parlementaire de poursuites contre l'ancien président. L'on entend là qu'il serait en résidence surveillée. « Il y a toute sorte de rumeurs d'arrestations de militaires, d'interrogatoires, de mises en résidence surveillée? Cela n'existe pas. Ce sont de fausses rumeurs », insiste le président Ghazouani lui-même auprès du Point Afrique et du Monde, le 29 novembre. Et précise, à propos du remaniement...