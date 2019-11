Mauricio Pochettino, la fin du chapitre

Moins de six mois après avoir touché le pic de son aventure avec Tottenham à Madrid, Mauricio Pochettino a été poussé vers la sortie mardi soir au bout de 18 derniers mois compliqués, marqués par un conflit avec Daniel Levy et de nombreuses frustrations. Un chapitre se referme chez les Spurs.

Levy a entravé le cycle naturel de son club

La photographie du printemps 2019, d'abord : Mauricio Pochettino est sur un nuage, l'Ajax est sous ses pieds et son destin sous son nez. Il faut revoir l'Argentin bras tendus et torse bombé, au milieu de la Johan Cruyff Arena d'Amsterdam. Il faut surtout se l'imaginer de nouveau, 45 minutes plus tôt, prêt à arracher toutes les têtes de son vestiaire, avant de laisser Harry Kane, blessé depuis des mois, secouer ses potes et notamment souffler ces mots : "" Non, bien évidemment, alors les, battus à l'aller à Londres (0-1) et menés 2-0 depuis la 35minute à Amsterdam, étaient ressortis sur le gazon toutes dents dehors et avaient retournés l'histoire en terrassant l'Ajax aux tripes (2-3) grâce à un triplé -trois buts du gauche- de Lucas Moura, droitier. Pochettino tenait alors là une occasion en or de mettre (enfin) un trophée dans son salon et de poser une médaille au milieu d'une aventure entamée au printemps 2014 avec un club qu'il s'est amusé à retaper avec patience et brio. On connaît la suite : début juin, à Madrid, son Tottenham a été battu en finale de la Ligue des champions par Liverpool (0-2) et a ainsi entretenu sa réputation de joli. Certains se disaient alors que ces mecs-là reviendraient un jour, que ce n'était que partie remise, qu'au fond, à force de se cogner dans les haies, ils finiraient bien par apprendre à les sauter. Mais Pochettino, lui, savait que quelque chose allait bientôt se casser et que sans l'intervention de son patron, Daniel Levy, Tottenham courait un sérieux danger. Et il avait raison : mardi soir, après un début de saison catastrophique -14 points pris en 12 journées de championnat, aucune victoire à l'extérieur- et plus globalement une année 2019 compliquée en interne, Mauricio Pochettino a été démis de ses fonctions. Brutal et paradoxal, mais finalement peu surprenant.Peu surprenant car le technicien argentin avait pris soin d'avertir tout le monde. Et à plusieurs reprises. Une première fois, lors de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com