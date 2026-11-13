Mauricio Pochettino fond en larmes

Vous voyez ce que ça fait le nord de l’Angleterre ? Quelques heures après l’officialisation de son arrivée à Manchester United, Mauricio Pochettino n’a pas réussi à cacher son émotion l ors de sa dernière conférence de presse à la tête de la sélection américaine en lâchant quelques larmes.

Installé sur le banc des USA en septembre 2024 pour préparer la Coupe du monde 2026, l’Argentin met fin à l’aventure américaine avant le terme prévu de son contrat et troque le soleil de Miami contre la pluie de Manchester.…

LT pour SOFOOT.com