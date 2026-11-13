 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mauricio Pochettino à Manchester United, c'est fait
information fournie par So Foot 13/11/2026 à 14:32

Ajouter Boursorama à vos sources

Mauricio Pochettino à Manchester United, c'est fait

Mauricio Pochettino à Manchester United, c'est fait

Au sauveur. Tel qu’il était pressenti, Mauricio Pochettino officiera bel et bien sur le banc de Manchester United . Le club a officialisé la nouvelle via un communiqué paru ce vendredi, confirmant le retour aux affaires du technicien en Premier League.

« Mauricio Pochettino a accepté de prendre les rênes de l’équipe masculine de Manchester United à compter du 18 novembre . Le club est parvenu à un accord avec la Fédération américaine de football (USSF) afin que Mauricio et son staff soient libérés de leurs obligations une fois leurs missions au sein de l’équipe nationale masculine des États-Unis terminées. »

AP pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un parcage réduit pour PSG-AS Roma
    Un parcage réduit pour PSG-AS Roma
    information fournie par So Foot 13.11.2026 14:48 

    Alerte au choc entre capitales. Le PSG recevra la Roma le 25 novembre prochain et si le rectangle vert promet de nous offrir des étincelles au vu du talent au mètre carré qui sera présent sur le terrain, en tribunes en revanche, l’ambiance risque d’être plus morose. ... Lire la suite

  • Coupe du monde de la FIFA 2026 - Seizièmes de finale - États-Unis contre Bosnie-Herzégovine
    Football-Pochettino va quitter la sélection américaine pour succéder à Carrick sur le banc de Manchester United
    information fournie par Reuters 13.11.2026 13:35 

    PARIS, 13 novembre (Reuters) - L'Argentin Mauricio Pochettino va succéder ‌à Michael Carrick au poste d'entraîneur de Manchester United après encore deux matches à ​la tête des États-Unis, ont annoncé vendredi le club anglais et la sélection américaine. "Mauricio ... Lire la suite

  • Zidane face à ses chantiers tactiques chez les Bleus
    Zidane face à ses chantiers tactiques chez les Bleus
    information fournie par So Foot 13.11.2026 13:14 

    Les trente dernières minutes complètement loupées de l'équipe de France en Italie ce jeudi soir, menant à la première défaite de l'ère Zidane (3-1), ont fait apparaître les premières lacunes tactiques d'un groupe certes loin d'être complet. Toujours est-il que ... Lire la suite

  • Jack Grealish présente ses excuses
    Jack Grealish présente ses excuses
    information fournie par So Foot 13.11.2026 13:05 

    L’heure est au pardon. Dans un message posté sur ses réseaux sociaux et relayé par son club ce jeudi, Jack Grealish a présenté ses excuses aux fans d’Everton. Le milieu offensif avait été écarté du groupe par David Moyes suite à un fâcheux souci d’assiduité lors ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank