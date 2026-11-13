Mauricio Pochettino à Manchester United, c'est fait

Au sauveur. Tel qu’il était pressenti, Mauricio Pochettino officiera bel et bien sur le banc de Manchester United . Le club a officialisé la nouvelle via un communiqué paru ce vendredi, confirmant le retour aux affaires du technicien en Premier League.

« Mauricio Pochettino a accepté de prendre les rênes de l’équipe masculine de Manchester United à compter du 18 novembre . Le club est parvenu à un accord avec la Fédération américaine de football (USSF) afin que Mauricio et son staff soient libérés de leurs obligations une fois leurs missions au sein de l’équipe nationale masculine des États-Unis terminées. » …

AP pour SOFOOT.com