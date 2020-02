Maurice : il y a 185 ans, l'esclavage était aboli

« Nous avons le devoir de protéger la mémoire de la plus grande tragédie dans l'histoire de l'homme. » C'est par ces mots que Pravind Jugnauth, Premier ministre de Maurice, a tenu à marquer la solennité de cet anniversaire, ajoutant que « la mémoire est nécessaire pour construire l'avenir ». Hôte du ministre sénégalais des Arts et de la Culture du Sénégal, Abdoulaye Diop, Avinash Teeluck, titulaire du maroquin mauricien des Arts et du Patrimoine culturel, a réitéré l'engagement du gouvernement à poursuivre le projet du musée de l'esclavage. Prévu à Port-Louis, sur le site d'un ancien hôpital militaire datant de l'époque française, à côté de l'Aapravasi Ghat, le lieu de débarquement des immigrés indiens, autre grande composante de la population mauricienne, ce musée se veut le lieu de toutes les mémoires des populations vivant sur l'île.Lire aussi Maurice : large victoire du Premier ministre et de la démocratieUne abolition mouvementéePour rappel, l'abolition de 1835 est en fait une deuxième décision sur la question de l'esclavage. En effet, en 1794, un décret abolissant l'esclavage avait été émis par le gouvernement français issu de la Révolution qui administrait l'île à cette époque, mais les colons français avaient refusé de le reconnaître. Il a donc fallu attendre que l'île passât sous administration anglaise pour qu'en 1835 l'esclavage fût aboli. En réalité, Maurice a aussi vu se répercuter dans son histoire...