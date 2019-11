Maurice : des élections législatives déterminantes

Pour la première fois depuis 43 ans, la vie politique mauricienne n'est pas bipolarisée avant une élection. Aujourd'hui, un peu plus de 900 000 électeurs auront l'occasion de décider de la continuité ou de la fin de l'alternance entre deux familles pour le poste de chef de gouvernement. Ce jeudi 7 novembre, déclaré jour férié pour la circonstance, les Mauriciens se rendent aux urnes. Ils vont élire les 62 députés qui représenteront, à l'Assemblée nationale, les 21 circonscriptions du pays. Le chef de l'exécutif sera le Premier ministre. Normalement, il est le chef du parti ayant obtenu le plus grand nombre de sièges. Le président de la République de Maurice ne dispose que de pouvoirs symboliques limités.Ces élections législatives sont particulières pour la présente génération d'électeurs mauriciens. Contrairement aux neuf précédentes consultations populaires, elles ressemblent au premier scrutin national post-indépendance de 1976.Lire aussi Maurice ? Législatives : victoire éclatante de l'Opposition !Un paysage politique bousculéEn effet, pour la première fois en 43 ans, le paysage politique n'est pas bipolarisé. Les principaux partis politiques n'ont pas conclu d'alliances préélectorales. Elles sont donc trois formations à prétendre vouloir gouverner Maurice : le Mouvement militant mauricien (MMM) de Paul Bérenger, l'Alliance Morisien de l'actuel chef du gouvernement, Pravind Jugnauth, et l'Alliance nationale menée...