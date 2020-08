Matuidi : welcome to Miami

C'est la petite surprise de ce début de mois d'août ensoleillé sur le marché des transferts : Blaise Matuidi devrait quitter la Juventus pour les États-Unis, et renforcer les rangs de l'Inter Miami de son copain David Beckham. Le début d'un grand ménage d'été chez la Vieille Dame et un pari étonnant pour Blaisou, un joueur au profil inhabituel de l'autre côté de l'Atlantique.

Pars très loin, et ne reviens jamais

On avait énormément parlé de David Silva, rêvé d'Edinson Cavani ou de Luis Suárez, murmuré même une arrivée du "Guerriero" Arturo Vidal. Un gros nom offensif, à consonance hispanique pour coller à l'identité naissante du club, du genre à faire déplacer les foules et à vendre duà la pelle : voilà ce qu'on attendait pour compléter lede l'Inter Miami CF et occuper ce troisième et dernier poste de "joueur désigné". Sauf qu'en fait, c'est Blaise Matuidi, dont le dernier but fêtera bientôt son anniversaireet qui n'a sans doute d'hispanique que les asado entre coéquipiers, qui devrait rejoindre la franchise de David Beckham. Et autant vous dire que personne ne l'avait vu venir.Tout s'est fait très rapidement. Il y a 48 heures, Andrea Pirlo remplaçait Maurizio Sarri sur le banc de la Juve. Malgré ses cinq poumons qui fonctionnent toujours à plein régime et un rôle important dans l'entrejeu(45 matchs toutes compétitions confondues cette saison), Matuidi se retrouve rapidement dans les listes d'indésirables durelayées par les médias italiens, aux côtés de Khedira, Higuain, Rugani, Bernardeschi, Danilo ou Douglas Costa. ", estime Federico Casotti, producteur exécutif pour la chaîne italienne DAZN." Lui dont le nom n'avait jamais été lié à la MLS auparavant se retrouve donc rapidement en position de prendre le prochain avion pour Miami. Une information rapidement confirmée par Fabrizio Romano, le Pape du mercato Lire la suite de l'article sur SoFoot.com