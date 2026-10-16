Matthis Abline : portrait d'un jeune homme en feu

Depuis ses débuts en 2021 sous le maillot rennais, Matthis Abline n’a cessé de grandir. Son transfert à Monaco pour 30 millions d’euros doit matérialiser ça. Portrait d’un gars de 23 ans aussi spectaculaire qu'inconstant.

« Un bijou » , « but magnifique » , « sublime » , « but de la saison » … Les superlatifs ne manquent pas après le coup de canon envoyé par Matthis Abline dans la cage de Guillaume Restes, samedi dernier. Son premier fait d’armes avec Monaco. Un coup de chance ? Il doit être grandement chanceux alors, pour avoir également égayé les journées les rencontres face au Paris FC ou Marseille la saison dernière, quand il portait encore le maillot du FC Nantes. Les plus férus de Ligue 2 se souviendront peut-être même de sa frappe des 40 mètres contre Ajaccio en 2022. Non, Matthis Abline, c’est un joueur que les suiveurs de la Ligue 1 commencent à connaître, lui qui n’a pas quitté l’Hexagone depuis ses premiers pas en professionnel en 2021.

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Propos recueillis par LP, sauf mentions.

Par Loriane Pereira pour SOFOOT.com