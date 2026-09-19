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Matthis Abline impressionné par l'exigence de Filipe Luís
information fournie par So Foot 19/09/2026 à 09:40
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Matthis Abline impressionné par l'exigence de Filipe Luís

Matthis Abline impressionné par l'exigence de Filipe Luís

L’exigence du haut niveau. Titulaire pour la première fois sous ses nouvelles couleurs pour la première fois en Ligue 1, Matthis Abline a réussi une belle prestation face à Lens . L’occasion d’évoquer sa nouvelle situation sur le Rocher, sous les ordres de Filipe Luís. « Il est très exigeant, c’est à nous de monter le curseur, la saison va être longue, il faudra faire les efforts car on est les premiers défenseurs, mais il apporte énormément , a-t-il salué en zone mixte à propos de son nouvel entraîneur. On est content du travail fourni, on se sent libérés nous, et on a la grinta de rien lâcher. On était en difficulté en deuxième mi-temps, mais on arrache les trois points. »

Une concurrence impressionnante en attaque

Dans un début de saison où Paris Brunner continuer de marcher sur l’eau et où Folarin Balogun n’a finalement pas quitté le club , faisant son retour face aux Sang et Or, les places vont être chères en attaque . « Oui, il y a une très grosse concurrence devant. Ça nous pousse chaque jour et chaque week-end à être le meilleur possible , a poursuivi l’ancien nantais. Le coach fait ses choix, mais en tout cas, on se porte tous vers le haut, et je suis super content pour Paris, il est en feu donc on en profite. » Un état d’esprit partagé par l’ensemble du vestiaire : « Tout le monde a faim dans le vestiaire, aussi bien le coach et son staff que mes coéquipiers. »

TB pour SOFOOT.com

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