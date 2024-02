Mattéo Guendouzi : « J’ai appris en six mois avec Sarri ce que j’aurais pu apprendre en deux ans »

Foto IPP/Roberto RamacciaRoma 14/2/2024Uefa Champions League 2023/2024Lazio vs Bayern MonacoNella foto Matteo Guendouzi e Adam Marusic a fine garaItaly Photo Press - World Copyright Photo by Icon Sport

Le nouveau prince de Rome a parlé.

Auteur d’une prestation cinq étoiles face au Bayern et nommé homme du match par l’UEFA, Mattéo Guendouzi est revenu sur le succès des siens face aux Munichois. « C’était un match très difficile mais on l’a fait, tous ensemble. On est resté fidèle à notre philosophie et nos principes de jeu et c’est ce qui a fonctionné », a-t-il expliqué dans l’émission Football Show de beIN Sports. Devenu un titulaire indiscutable après une période d’adaptation où « il devait assimiler pendant un ou deux mois les idées du coach » , l’ancien marseillais s’épanouit pleinement au pied du Colisée et en profite pour faire les éloges de Maurizio Sarri. « Je n’ai fait que six mois avec Sarri mais j’ai l’impression d’avoir fait un an et demi. Tactiquement, j’apprends énormément ce que je n’ai pas forcément fait dans le passé. Je me suis beaucoup plus discipliné tactiquement », argumente Guendouzi.…

TP pour SOFOOT.com