Mattéo Guendouzi cambriolé en plein match

Aucun footballeur n’a encore lancé sa propre boîte de vidéosurveillance ?

En plus du revers concédé au Vélodrome face au Bayer Leverkusen (1-2), la soirée de mercredi a été particulièrement mouvementée pour Mattéo Guendouzi. La Provence rapporte que le domicile du milieu phocéen, qui se trouve à Cassis, a été visité par un groupe de cambrioleurs pendant le match de l’OM, aux alentours de 22h30. Toutefois, la compagne de l’international français (7 sélections, 1 but) était présente sur le lieux et, alertée par des bruits suspects, a pu rapidement contacter la police nationale et la gendarmerie.…

LT pour SOFOOT.com