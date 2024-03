Mattéo Guendouzi, au bonheur de Rome

Foto IPP/Massimo RanaTorino 22-02-2024Calcio Campionato di Serie A 2023/2024Torino-Lazionella foto esulta matteo guendouziItaly Photo Press - World Copyright Photo by Icon Sport

En six mois, Mattéo Guendouzi a mis tout le monde d’accord à la Lazio. Titulaire indéboulonnable, l’international français enchaîne et s’est parfaitement adapté aux exigences du football transalpin et à celles de son tacticien, Maurizio Sarri. Mais comment l’ancien Merlu est devenu à 24 ans le nouveau chouchou du Stadio Olimpico ?

Le 14 février dernier, la magie de la Saint-Valentin s’est moins manifestée dans la ville de l’amour, où le PSG remportait son premier round face à la Real Sociedad (2-0), que du côté de Rome. Dans un Stadio Olimpico gonflé à bloc, la Lazio est parvenue à réaliser l’exploit en s’imposant (1-0) face au Bayern. Une victoire de prestige rendue en partie possible grâce à l’éblouissante prestation d’un ancien Titi parisien (passé par le PSG de ses 6 à ses 15 ans) en la personne de Mattéo Guendouzi. Face aux Bavarois, l’international français a crevé l’écran, en témoignent ses statistiques : sept duels gagnés sur huit, quatre ballons récupérés, 84% de passes réussies. Une prestation cinq étoiles qui lui a valu d’être désigné homme du match par l’UEFA. « C’est la première fois que je remporte le titre de MVP. Je vais mettre le trophée au-dessus de mon lit » , lâchera l’homme aux plus belles bouclettes du circuit après une masterclass qui n’est en rien le coup d’un soir, tant le natif de Poissy s’éclate depuis son arrivée au pied du Colisée.

Guendouzi et Italie, ça rime

Comme il paraît lointain, le temps où Boucle d’or découvrait le monde professionnel un soir d’octobre 2016 avec son club formateur, le FC Lorient, face au FC Nantes (1-2). Si Guendouzi a toujours la même bouille, il a depuis pris du galon et n’a cessé de passer les étapes à vitesse grand V : Lorient donc, Arsenal (et le Hertha Berlin en prêt), l’Olympique de Marseille et désormais la Lazio. Justement, l’été dernier, après deux saisons passées du côté de la cité phocéenne, l’international tricolore décidait de prendre ses cliques et ses claques pour de nouveaux horizons, lui qui garde encore un goût amer de ses derniers mois à l’OM. « Lors de la deuxième saison, ce n’était plus pareil. Il y a eu beaucoup d’instabilité, on a changé deux fois d’entraîneur en deux saisons, avec un nouvel effectif à chaque fois. Il n’y avait pas de continuité, je devais faire un choix fort pour la suite de ma carrière » , expliquera-t-il chez Téléfoot , laissant penser qu’il aurait été encore moins heureux cett

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com