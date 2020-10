Matignon envisage de nouvelles actions contre la pauvreté

Des associations de lutte contre la pauvreté, comme le Samu Social ou le Secours catholique, seront reçues vendredi matin par Jean Castex pour "envisager des actions qui pourraient être menées d'ici à la fin de l'année", a annoncé jeudi Matignon.

Alors que le nombre de nouveaux précaires a explosé, conséquence de la crise sanitaire et économique, les acteurs du secteur sont invités à Matignon pour "un échéange préalable" à l'élaboration de "pistes pour agir", selon l'entourage du Premier ministre.

De nouvelles mesures devraient ainsi être prises d'ici à Noël et pourraient être inscrites dans le collectif budgétaire de fin d'année (Projet de loi de finances rectificatif 4), selon un responsable de la majorité qui note que "les publics les plus fragiles sortent plus fragilisés, les étudiants plus fragilisés".

Le gouvernement veut aussi faire le point avec les associations sur "les mécanismes d'amortissement" afin d'évaluer s'ils ont "produit les effets attendus".

Par exemple, une aide exceptionnelle de solidarité a été versée à partir de la mi-mai aux foyers les plus modestes, de 150 à 550 euros. Une aide de 200 euros a aussi été débloquée pour les étudiants et jeunes précaires en juin ainsi que près de 95 millions d'euros pour l'aide alimentaire (achats de denrées, chèques alimentaires).

Mais selon le Secours populaire, les demandes d'aide alimentaire se sont envolées pendant le confinement, où près d'un requérant sur deux était un nouveau venu.

Pendant les deux mois du confinement, 1.270.000 personnes ont sollicité l'aide du Secours populaire dans ses permanences d'accueil - contre 3,3 millions sur toute l'année 2019. Parmi ces demandeurs, 45% étaient jusque-là inconnus de l'association, indique un baromètre réalisé avec Ipsos et paru mercredi.

En France, la forte hausse du chômage déjà enregistrée en 2020 risque de continuer, avec 800.000 suppressions d'emplois attendues cette année selon la Banque de France.

jmt/cs/tes