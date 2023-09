information fournie par So Foot • 19/09/2023 à 22:00

Mathys Tel : « Quand j’étais plus jeune, j’utilisais Harry Kane dans FIFA »

Échec et Math’ ?

Titulaire au poste d’avant-centre lors du premier match de la saison, en Supercoupe d’Allemagne, Mathys Tel a retrouvé le costume de supersub depuis. Avec une certaine réussite d’ailleurs, puisqu’il compte déjà deux buts et une passe décisive en quatre matchs de Bundesliga. Sa quête d’un temps de jeu plus important s’est considérablement compliquée avec la signature de Harry Kane, mais le Français n’abdique pas. « (Être le 9 du Bayern), c’est ce que je veux, et j’utiliserai tout pour y arriver. Quitte à saigner, souffrir, cracher, pleurer. (Sourire.) C’est un rêve pour moi » , confie-t-il à L’Équipe .…

QB pour SOFOOT.com