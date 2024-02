Mathieu Lacour calme les polémiques autour de Will Still

Mathieu Lacour calme les polémiques autour de Will Still

Pas encore d’Eurostar de prévu pour l’entraîneur rémois.

Une interview de Will Still parue cette semaine dans The Athletic a fait grincer des dents les supporters de Reims. Le Belgo-britannique avait clamé son envie de « rentrer à la maison » pour réaliser son rêve d’entraîner un club anglais, et ce alors que son nom avait déjà été cité avec insistance du côté de Sunderland au mois de décembre dernier.…

FL pour SOFOOT.com