Mathieu Debuchy prendra sa retraite à l’issue de la saison

La bûche a fondu.

Mathieu Debuchy a annoncé qu’il prendra sa retraite à l’issue de la saison. Aujourd’hui à Valenciennes, le latéral droit de 37 ans a annoncé sa décision dans un entretien accordé au site Le 11 valenciennois : « Je mets un terme à ma carrière à l’issue de cette saison. Je vais passer à autre chose. Ce sont plusieurs facteurs qui ont motivé cette décision, mais aujourd’hui, je ne peux pas en parler. J’aborderai le sujet à un moment donné, quand le club sera maintenu et après la saison. C’était en réflexion depuis plusieurs semaines , a-t-il confié avant de dévoiler qu’il souhaite se reconvertir dans le métier d’entraîneur : « Je me suis inscrit pour passer le premier diplôme d’entraîneur, on va donc enchaîner sur ça. On verra les opportunités qui vont s’ouvrir à moi. Il y a des discussions aujourd’hui. » …

