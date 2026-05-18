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Mathieu Bodmer quitte le HAC
information fournie par So Foot 18/05/2026 à 00:25

Mathieu Bodmer quitte le HAC

Mathieu Bodmer quitte le HAC

Trois petits points et puis s’en va. Alors que les Havrais étaient encore en train de fêter leur victoire à Lorient (0-2) et leur maintien dans l’élite, Mathieu Bodmer, le directeur sportif du HAC , a annoncé sa démission en zone mixte.

« Il n’y aura pas de suite malheureusement , a-t-il expliqué devant les journalistes, laissant entendre qu’il aurait préféré une autre issue. J’ai prévenu le président quelques semaines plus tôt . Il y a des choses que j’ai du mal à accepter en interne, donc j’ai pris la décision d’arrêter et on verra ce qu’il se passera ensuite. »

LB pour SOFOOT.com

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