Mathias Coureur : "Ils ont remercié ma mère de m'avoir mis au monde !"

Auteur d'un début de saison canon avec onze buts marqués en neuf matchs, Mathias Coureur roule sur le championnat bulgare. À 32 ans, le globe-trotteur martiniquais vit déjà la meilleure saison de sa carrière et en profite pour regarder dans le rétro. Au programme : la Bulgarie, la Corée du Sud, mais aussi des rites ancestraux d'avant-match au Kazakhstan. Attachez votre ceinture.

"Je peux te dire que leur barbecue coréen, c'est une dinguerie. Il y a une sauce qui s'appelle "Ssamjang", c'est la meilleure sauce du monde. Tu peux tout manger avec."

D'autant que mon record précédent a été établi ici, à Varna, la dernière fois !Pour être franc, j'ai toujours eu le sentiment que je pouvais réussir à le battre. Ce qui est marrant, c'est que cela arrive cette année, car c'est l'une de mes pires saisons d'un point de vue footballistique.Les années précédentes, je n'avais pas trop de chance, notamment en Corée du Sud.D'un point de vue footballistique, j'ai kiffé ma saison. Sauf que j'étais payé pour marquer des buts. Je n'arrêtais pas de taper le poteau, la balle ne voulait pas rentrer ! Et puis, j'étais sous les ordres du coach le plus défensif de la ligue. On ne faisait que défendre, donc au moment de conclure de l'autre côté du terrain, j'étais mort ! Là-bas, tout est assez strict. Tu es un employé, tu n'es pas un footballeur. Tu arrives à 8h du matin, tu rentres chez toi à 20h, l'horaire de l'entraînement peut changer cinq fois dans la journée... J'avais un peu de mal avec ça. Mais ce que j'y ai appris tactiquement, ou même sur l'assiduité, ça me sert aujourd'hui. Avant, j'avais l'impression de travailler, mais en fait, ce n'était pas assez.Les Coréens, c'est tous les mêmes. Ils sont formatés, c'est parfois un peu relou, mais en revanche ils sont respectueux. Ils t'aident beaucoup, car ils veulent donner une bonne image de leur pays. Tout le monde se fait confiance. Par exemple, il y a une application qui Lire la suite de l'article sur SoFoot.com