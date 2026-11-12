Materazzi évoque à nouveau le coup de boule de Zidane

Vingt ans après, Marco Materazzi remet une pièce dans la machine. À l’aube du retour de Zinédine Zidane en Italie, dans le costume de sélectionneur des Bleus, l’ancien défenseur de l’Inter s’est confié à La Gazzetta dello Sport et il avait des choses à dire, notamment sur le coup de boule de l’ancien numéro 10 tricolore.

Un Zidane « contradictoire » et une réconciliation ratée

Premier tacle de l’Italien : la phrase de Zizou, « pas fier mais aucun regret » , qu’il juge « contradictoire ». Selon lui, un simple « j’ai eu tort, mais j’ai été provoqué » dès le soir de la finale aurait tout réglé. Zidane serait passé pour un « grand gentleman », lui pour « l’idiot habituel », et l’affaire aurait été close.…

LT pour SOFOOT.com