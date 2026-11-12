 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Materazzi évoque à nouveau le coup de boule de Zidane
information fournie par So Foot 12/11/2026 à 11:30

Ajouter Boursorama à vos sources

Materazzi évoque à nouveau le coup de boule de Zidane

Materazzi évoque à nouveau le coup de boule de Zidane

Vingt ans après, Marco Materazzi remet une pièce dans la machine. À l’aube du retour de Zinédine Zidane en Italie, dans le costume de sélectionneur des Bleus, l’ancien défenseur de l’Inter s’est confié à La Gazzetta dello Sport et il avait des choses à dire, notamment sur le coup de boule de l’ancien numéro 10 tricolore.

Un Zidane « contradictoire » et une réconciliation ratée

Premier tacle de l’Italien : la phrase de Zizou, « pas fier mais aucun regret » , qu’il juge « contradictoire ». Selon lui, un simple « j’ai eu tort, mais j’ai été provoqué » dès le soir de la finale aurait tout réglé. Zidane serait passé pour un « grand gentleman », lui pour « l’idiot habituel », et l’affaire aurait été close.…

LT pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La fierté de Senny Mayulu après sa convocation surprise
    La fierté de Senny Mayulu après sa convocation surprise
    information fournie par So Foot 12.11.2026 12:46 

    Zizou a encore surpris son monde. Le forfait d’Aurélien Tchouaméni pour la fenêtre internationale, combiné à celui de Kylian Mbappé pour la rencontre de ce jeudi soir face à l’Italie à San Siro, a poussé le sélectionneur des Bleus à se creuser les méninges pour ... Lire la suite

  • Jorginho et Volpato vendent leur image à une IA pour le futur
    Jorginho et Volpato vendent leur image à une IA pour le futur
    information fournie par So Foot 12.11.2026 12:18 

    Le début de la fin. Selon La Gazzetta dello Sport , Jorginho , milieu de Flamengo, a cédé en exclusivité les droits sur son visage, sa voix, ses données biométriques et ses datas de performance à la start-up américaine Callandor, pour créer son jumeau numérique. ... Lire la suite

  • Michael Carrick applaudit les supporters après le match au Hill Dickinson Stadium, Liverpool
    Football: Manchester United se sépare de son entraîneur Michael Carrick
    information fournie par Reuters 12.11.2026 12:11 

    12 novembre (Reuters) - Manchester United ‌a confirmé jeudi le départ de son entraîneur ​Michael Carrick en raison d'un début de saison cauchemardesque. "Après un début de saison décevant, le club ​est parvenu à la conclusion extrêmement difficile qu'un changement ... Lire la suite

  • La somme astronomique dépensée par Manchester United dans les coachs depuis Sir Alex
    La somme astronomique dépensée par Manchester United dans les coachs depuis Sir Alex
    information fournie par So Foot 12.11.2026 12:08 

    Trois fois rien. Alors que Michael Carrick vient d’être démis de ses fonctions ce jeudi, tout va toujours aussi mal dans le nord de l’Angleterre. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, il existe un indicateur parfait pour traduire le désert traversé par le club ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank