Matchs tardifs : le PSG joue bien plus souvent en soirée que les autres cadors européens

Cette fois, parler de « couche-tard » au Paris Saint-Germain ne visera pas à incriminer le sens de la fête que l'on prête à certaines de ses stars. L'entraîneur du club de la capitale, Thomas Tuchel, a fait part de son agacement, mardi, à la veille d'un déplacement à Monaco en forme de revanche à prendre.L'objet de son courroux ? L'horaire des matchs disputés par son équipe, et tout particulièrement lors des déplacements, souvent programmés à 21 heures. « Nous rentrons très tard, on se couche parfois à 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin... Les joueurs sont morts ! » s'est-il insurgé.Sans rien présumer de l'impact réel de ces horaires sur la récupération des joueurs, il est possible de les comparer à ceux des autres grandes écuries européennes*. Le résultat donnera peut-être quelques arguments au technicien allemand : ses hommes jouent bien plus souvent tardivement que l'ensemble des cadors des cinq grands championnats qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Dortmund ne s'est déplacé que trois fois après 20 heuresDepuis le début de la saison, sans même compter la Ligue des champions, les hommes de Thomas Tuchel ont disputé 18 rencontres après 20 heures, dont 10 à l'extérieur. À titre de comparaison, Dortmund, que le club de la capitale affrontera en février au terme d'un marathon dantesque, n'a joué le soir tombé qu'à sept reprises, dont trois à l'extérieur, sur la scène domestique.Le championnat allemand, avec ses matchs l'après-midi, est bien sûr particulièrement confortable. Préservé en coupe nationale avec deux déplacements l'après-midi, Leipzig fait ainsi figure d'équipe la plus reposée parmi les têtes d'affiche européennes, avec seulement deux matchs joués après 20 heures depuis août, tous deux hors de ses bases. La Premier League anglaise, elle non plus, ne soumet pas les joueurs à des couchers trop tardifs. Éliminé de League Cup dès ...