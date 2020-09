Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Matchs amicaux : Madrid et l'Inter se rassurent avant la reprise Reuters • 15/09/2020 à 23:52









Matchs amicaux : Madrid et l'Inter se rassurent avant la reprise par Pierre Sarniguet (iDalgo) A cinq jours de sa reprise en championnat face à la Real Sociedad, le Real Madrid de Zidane s'est rassuré en amical face à Getafe. Avec un quadruplé de Benzema et des buts de Ramos et Arribas, les Merengues ont fait le spectacle en première mi-temps. Le FC Séville, vainqueur de l'Europa League il y a quelques semaines s'est imposé de justesse 3/2 face à Levante. Grâce à un but à la 96e du nouveau venu Rakitic, les Andalous ont répété leurs gammes avant d'affronter le Bayern Munich le 24 septembre pour la Supercoupe d'Europe. Enfin, l'Inter Milan s'est baladé 5/0 face aux suisses de Lugano.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.