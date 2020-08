Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Matches amicaux : Lille s'impose, Nice déroule, Reims chute et Kovac retrouve Francfort Reuters • 01/08/2020 à 21:29









Matches amicaux : Lille s'impose, Nice déroule, Reims chute et Kovac retrouve Francfort par Florian Burgaud (iDalgo) Plusieurs clubs de Ligue 1 étaient sur le pont ce samedi dans le cadre de leur préparation avant le retour de la Ligue 1 Uber Eats, prévue le 21 août prochain. À trois semaines du grand soir, le LOSC, qui a officialisé les arrivées de Burak Yimaz, Sven Botman et Eugenio Pizzuto, dispose 2-0 d'Anderlecht avec un doublé de Luiz Araujo (51e, 56e). L'OGC Nice, opposée aux Slovaques de Dunejska Streda, comme l'OM il y a une semaine, s'est baladée (6-0) avec des doublés d'Amine Gouiri (1er, 83e), Alexis Claude-Maurice (34e, 54e) et Myziane Maolida (3e, 45e+1). Reims, tout juste auréolé d'un statut de club européen après la victoire du PSG ce vendredi soir en finale de la Coupe de la Ligue, a perdu 1-0 contre le Standard de Liège. Enfin, Metz bat Maline 1-0, Dijon et Sochaux se quittent sur un score nul et vierge, Lens dispose de Genk 3-2 et Monaco fait 1-1 contre l'Eintracht Francfort, ancien club de Niko Kovac, le nouveau coach du club de la Principauté.

