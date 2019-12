Match truqué : Ander Herrera et les autres joueurs de Saragosse relaxés

La justice espagnole a exclu ce lundi tout trucage du match de Liga ayant opposé en 2011 Levante à Saragosse et relaxé le milieu de terrain du PSG, Ander Herrera. Le joueur recruté cet été faisait partie des 42 personnes soupçonnées d'avoir participé à l'éventuel arrangement. Début septembre, il s'était rendu à Valence à l'ouverture de ce premier grand procès concernant une affaire de rencontre arrangée en Espagne.Le magistrat en charge de la procédure « écarte le fait que le match ait été truqué » et a relaxé toutes les personnes accusées de corruption, selon un tweet de la Cour supérieure de justice de la région de Valence. Au centre du procès, une rencontre de la dernière journée de Liga 2010-2011 qui a vu Saragosse s'imposer 2-1 à Levante et éviter du même coup la relégation en deuxième division.La justice soupçonnait Saragosse d'avoir versé 965 000 euros sur les comptes bancaires de certains de ses joueurs et membres de l'encadrement pour qu'ils les distribuent en liquide à des joueurs de Levante en vue de truquer le match.Herrera avait toujours clamé son innocenceMais à l'issue du procès, seuls l'ancien président de Saragosse et son ancien directeur financier, Agapito Iglesias et Javier Porquera, ont été condamnés, à un an et trois mois de prison, « pour falsification de document privé ». La justice « n'a trouvé aucune preuve que l'argent était destiné aux joueurs de Levante », explique le tribunal valencien. Il considère plutôt que « le versement de ces primes n'était pas réel et servait à dissimuler une sortie d'argent avant un dépôt de bilan imminent.»Un juge d'instruction avait précédemment classé l'affaire en 2017 avant qu'elle ne soit rouverte à la suite d'un recours du parquet anti-corruption. Ander Herrera, actuellement blessé, a toujours clamé son innocence dans ce dossier, notamment en 2014 : « Je n'ai jamais et je n'aurai jamais rien à ...