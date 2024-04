Match (très) nul entre la Juve et Milan

Au terme d’un triste match, la Juventus et l’AC Milan se sont neutralisés à l’Allianz Stadium (0-0). Un nul qui permet aux Milanais de conserver leur avance sur la Juve, troisième, et plus que jamais sous la menace du Bologne de Thiago Motta.

Juventus 0-0 Milan

Question piège : que pourrait bien donner un affrontement au sommet entre deux mastodontes italiens qui n’ont pas gagné depuis près d’un mois, et dont les coachs sont en fin de cycle et sur la sellette pour l’an prochain ? Vous avez deviné, c’est bel et bien un « choc » qui n’en a que le nom. Au Juventus Stadium ce samedi, la Juve et Milan n’ont pas proposé grand-chose et se sont logiquement séparés sur un score nul et vierge. Milan sait d’ores et déjà que sa saison est terminée, la Juve, quant à elle, a déjà bel et bien la tête à sa finale de Coupe d’Italie prévue le 15 mai prochain, à Rome, face à l’Atalanta.

Vlahović, seul dans l’ennui

Encore traumatisé par le derby de lundi perdu face à l’Inter qui a offert aux cousins le Scudetto, Milan se présente à Turin avec une défense expérimentale. Conséquence d’une cascade de blessure qui se poursuit même le jour J, puisque dans les buts, c’est Marco Sportiello qui enfile les gants à la suite d’une blessure à l’adducteur de Mike Maignan pendant l’échauffement. Jusqu’à la fin du premier acte, le portier milanais n’aura pas grand-chose à faire du fait de la neutralisation mutuelle et bien longue des deux formations.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com