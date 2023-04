Match nul fou entre Liverpool et Arsenal

Dominant puis largement dominé, Arsenal a vu sa série de sept victoires en Premier League prendre fin à Liverpool (2-2) au terme d'un match spectaculaire. Un résultat qui n'arrange, néanmoins, aucune des deux équipes.

Liverpool 2-2 Arsenal

Buts : Salah (42 e ) et Firmino (87 e ) pour les Reds // Martinelli (8 e ) et Jesus (28 e ) pour les Gunners

Chaque année, les duels entre Liverpool et Arsenal proposent un spectacle haletant et plaisant. Entre deux équipes adeptes du jeu offensif, cette dernière cuvée de la saison 2022-2023 n’a pas dérogé à la tradition et offert un match nul (2-2) splendide, voire irrespirable. Où le leader du championnat, Arsenal, a été largement bousculé (21 tirs à 9, pour les locaux) par des Reds survoltés par leurs trois derniers matchs sans victoire en Premier League. Un résultat qui n’arrange ni Liverpool – désormais à neuf points de l’Europe – ni les Gunners – qui voient Manchester City revenir à six points, avec un match de plus à jouer –, après ce week-end.…

Par Fabien Gelinat pour SOFOOT.com