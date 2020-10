Match nul explosif entre Milan et la Roma

Au terme d'une rencontre folle et hors de contrôle, le Milan et la Roma se quittent finalement sur un match nul riche en buts (3-3). Un résultat qui peut laisser quelques regrets au Rossoneri qui ont eu les occasions, en seconde période, pour se mettre à l'abri avant le début du cirque de l'arbitre de la rencontre, Pietro Giacomelli.

AC Milan 3-3 AS Roma

Ibra et Džeko, amis pour la vie

Il aura donc fallu attendre la cinquième journée de Serie A pour voir Milan laisser en route ses premiers points. Un cas de figure auquel personne ou presque n'aurait pu croire il y a encore quelques mois, mais qui est bel et bien réel. Et surtout, pas volé. Car ce lundi soir à San Siro, au terme d'une rencontre rythmée et qui a même sombré dans la folie, Milan n'a toujours pas posé genou à terre et reste assis sur le trône de la Botte.Sous une pluie fine qui rappelle que l'automne existe bien encore, Milan met les gazes d'entrée. L'équipe de Stefano Pioli a ouvert le score lors de tous ses matchs en championnat, et ne va une nouvelle fois pas déroger à cette règle qu'elle a elle-même édictée. Le travail de Rafael Leão est admirable, son ballon déposé dans la surface romaine divin. Zlatan a senti le coup, grille Antonio Mirante, et voilà Milan qui passe déjà devant. La Louve est blessée, mais ne s'avoue pas vaincue. Bien au contraire. En contre, lesmettent le boxon dans l'arrière-garde milanaise privée de son portier Gianluigi Donnarumma, testé positif à la Covid-19 dans la journée. Un détail qui a son importance, puisque sur corner, son remplaçant Cyprian T?t?ru?anu se troue et Edin Džeko ne laisse pas passer l'offrande. Tout est à refaire, et Milan appuye