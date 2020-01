Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Match nul entre Tottenham et Southampton qui se retrouveront en replay Reuters • 25/01/2020 à 18:40









Match nul entre Tottenham et Southampton qui se retrouveront en replay par Hugo Chalmin (iDalgo) Pas de vainqueur entre Tottenham et Southampton samedi à l'occasion de ce 4ème tour de FA Cup. Les deux équipes ne sont pas parvenues à se départager et s'affronteront lors d'un match à rejouer après ce match nul 1-1. Lors d'une première période plutôt équilibrée, ce sont les Spurs qui se créent le plus d'occasions. À l'image d'un but refusé à Lo Celso et un duel manqué par Lucas Moura, les hommes de José Mourinho manquent de réalisme. 0-0 à la mi-temps. C'est en seconde période que ces derniers parviennent à faire la différence. Heung-Min Son donne l'avantage aux siens à la 58ème minute en inscrivant son 12ème but de la saison toutes compétitions confondues. Le plus dur semble fait pour le club londonien mais Southampton n'abdique pas. Les Saints égalisent dans les derniers instants de la partie ! L'ancien Lillois, Sofiane Boufal, marque à la 87ème minute et délivre le St Mary's Stadium. Un résultat nul finalement logique alors que Tottenham va disputer son deuxième replay après celui disputé face à Middlesbrough lors du 3ème tour.

