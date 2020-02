Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Match nul 0-0 sans saveur entre Bordeaux et Marseille Reuters • 02/02/2020 à 23:22









Match nul 0-0 sans saveur entre Bordeaux et Marseille par Hugo Chalmin (iDalgo) Bordelais et Marseillais ont livré un match qui ne restera pas dans les annales du football. En clôture de la 22ème journée de Ligue 1, le FCGB et l'OM se quittent sur le score de 0-0. Pourtant, les hommes de Paulo Sousa ont signé une première période encourageante. Ils n'étaient pas loin de rentrer aux vestiaires avec une avance d'un but. À la 41ème minute, Pablo croit ouvrir le score mais son but est refusé pour une main. En seconde période, le niveau technique de la rencontre chute considérablement. Malgré quelques occasions de Radonjic, rentré en cours de match, ou une frappe sur la barre de Basic, il y a peu d'opportunité à se mettre sous la dent. Les deux formations se contentent d'un match nul 0 à 0 tandis que les Phocéens n'ont toujours pas gagné à Bordeaux depuis 43 ans.

