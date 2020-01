Match NBA à Paris : Mbappé et Neymar aux premières loges

Assis au premier rang à quelques centimètres à peine du parquet, les joueurs du PSG savourent le spectacle. Comme des gamins. Mauro Icardi, Kylian Mbappé, Neymar et leurs partenaires de jeu sont venus en spectateurs, comme quelque 16 000 autres fans de NBA. Le temps d'une soirée, les vedettes sont les joueurs NBA de Milwaukee et Charlotte.« Je suis un grand fan des Warriors, même si je sais que c'est difficile pour eux, confie Mbappé au micro de BeIN Sport. Mon basket, ça va va un peu mieux. Je suis pas encore au top mais j'ai progressé et c'est un grand plaisir d'être là. J'ai discuté avec Nicolas Batum. Tous les joueurs des deux équipes sont excités d'être là ». Même écho du côté de Neymar. « Je suis un fan de NBA, affirme le Brésilien au micro de BeIn Sport. Je connais Giánnis Antetokoúnmpo et je suis heureux de le voir ». Assis non loin des stars du PSG, Kevin Mayer espère un succès des Charlotte Hornets de Nicolas Batum. « Je suis fan de Boston mais si il y a un Français dans une équipe, je la supporte, explique le recordman et champion du monde du décathlon. Je suis le basket depuis peu mais je trouve que ce sport a beaucoup de similitudes avec le mien. Je suis impressionné par le spectacle. Les deux équipes jouent le jeu. » LIRE AUSSI > Michael Jordan : « C'est toujours un honneur d'être à Paris »Fan de basket et ami d'Isaïa Cordinier - néo-international tricolore de basket-, Nedim Remili apprécie le spectacle au milieu de ses partenaires du PSG handball dont Luka et Nikola Karabatic. Teddy Riner, lui, a participé au rituel d'avant-match des Bucks de Milwaukee en mimant un combat avec les joueurs.De nombreuses artistes, comme Jamel Debbouze et Eric Tudor, étaient également présents au premier rang et ont eu droit à une photo avec Tony Parker ou la légende Kareem Abdul Jabbar. Personne ne voulait manquer ce premier match de saison régulière sur le sol français. Même pas ...