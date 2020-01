Match NBA à Paris : des étoiles partout et plein les yeux

Ce ne sont pas les rock stars habituelles des lieux. Juste des basketteurs venus disputer un match comme ils en jouent près d'une centaine dans leur saison de l'autre côté de l'Atlantique. Pour eux, c'est la routine. Une fois sur le parquet, ils sont comme à la maison dans une salle transformée en bastion américain.Pour tous ceux, en revanche, qui ont eu la chance de les voir jouer à quelques mètres de distance, c'est un moment d'histoire. Non, il ne fallait pas louper le premier match officiel de la NBA sur le territoire français, remporté par Milwaukee sur les Charlotte Hornets (116-103). Les quelque 180 000 fans qui n'ont pas réussi à avoir de billet doivent encore le regretter.Après l'hommage à Tony Parker, néoretraité sans qui la France n'aimerait pas autant la NBA, puis celui à David Stern l'ancien patron de la ligue décédé le 1er janvier sans qui ce match en dehors des Etats-Unis n'aurait jamais existé, place au show.Une clameur pour Nicolas BatumTout est millimétré comme les Américains savent si bien le faire. Peut-être parfois trop, quasiment scénarisé. Mais les frissons sont inévitables quand le « The Star-Spangled Banner », l'hymne des Etats-Unis, est chanté a cappella. Bienvenue en Amérique, sur les bords de Seine.Il y a aussi un match à jouer : un vrai de vrai qui comptera dans le classement final de la NBA. Tout le monde est venu pour ça. Quand le numéro 34 du meilleur joueur du monde, Giannis Antetokounmpo, est hurlé dans le micro, les fans rugissent. Quand il claque son premier dunk après quelques minutes, cela tourne à la folie. Ce n'est rien à côté de la clameur qui accompagne le seul Frenchie de la soirée : Nicolas Batum. Titulaire, le Normand et capitaine de l'équipe de France est accueilli par une gigantesque ovation. Il y avait des stars partout dans la salle, même Spike Lee, le prochain président du Festival de Cannes, fan inconditionnel de la NBA. Une pluie d'étoiles ...