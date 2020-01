Match NBA à Paris : «Avec Jordan, j'ai vécu un truc incroyable», se souvient George Eddy

C'est sans doute le Français qui connaît le mieux l'icône Michael Jordan, ancienne star des Bulls. George Eddy, la voix du basket sur Canal +, s'est entretenu plusieurs fois avec le plus grand basketteur de tous les temps. Il l'a souvent accompagné quand « Sa Majesté » est venue à Paris. LIRE AUSSI > Avion privé, staff pléthorique, mascotte... le grand barnum de la NBA débarque à ParisQue représente pour vous Michael Jordan ?GEORGE EDDY. Une des plus grandes icônes du sport mondial au même titre que Pelé et Mohamed Ali. Au Panthéon, il est avec ces deux-là même si pour être un peu plus moderne, on pourrait aussi y mettre Messi, Zidane, LeBron James. Ce sont tous des joueurs qui ont atteint le niveau « Jordanesque ».Jordan est-il une source d'inspiration pour beaucoup de champions ?Tous ou presque ont Jordan pour idole. Jordan lui-même apprécie tous les sports. Il est très fan de Tiger Woods et il a développé une belle amitié avec Roger Federer via Nike, leur partenaire commun. La dernière fois qu'il est venu à Paris, il était accompagné par une grande star du base-ball. Il aime bien côtoyer ceux qui ont le même niveau de performance et de notoriété que lui. PODCAST. Michael Jordan, légende du basket Comment est-il quand on le rencontre ?On ne peut pas dire qu'il est abordable. J'ai vécu son évolution à travers les décennies. Quand il est venu à Paris en 1990, il n'était pas champion NBA et il me disait « c'est bien, je peux me promener dans la rue, à part les touristes américains, personne ne me reconnaît. Je me sens plus libre. » Quand il est revenu en 1997, ce n'était plus la même histoire.C'est-à-dire ?Il était obligé d'avoir des gardes du corps, des avocats, des attachés de presse. Il avait déjà un entourage important.Vous l'aviez reçu à ce moment-là dans l'émission « Nulle part ailleurs » ?Nous l'avions eu pour nous pendant une heure en exclusivité. C'est un ...