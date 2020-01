Match de NBA à Paris : Neymar, Mbappé, Parker... du beau monde aussi en tribunes

Ils sont rares les événements où les stars sont autant sur la scène ou le terrain qu'en tribune. C'est le cas avec la NBA à Paris. Le Tout-Paris et au-delà s'est donné rendez-vous ce vendredi soir à l'AccorHotels Arena, où se déroulera le premier match de saison régulière en France entre Charlotte et Milwaukee.La Ligue elle-même y dépêche ses plus grands ambassadeurs : Tony Parker à qui elle rendra hommage avant le coup d'envoi, Kareem Abdul-Jabbar, un ancien de Milwaukee qui fut l'adversaire de Bruce Lee au cinéma et reste avec ses 38 387 points le meilleur marqueur de toute l'histoire de la NBA. Elle est surtout représentée par le Roi des rois, le plus grand basketteur de tous les temps, Michael Jordan en personne. Amoureux de Paris et de la France, la légende propriétaire des Hornets n'aurait manqué ça pour rien au monde.Mayer, Lavillenie et Pesquet également de la partieÀ côté d'eux, la corbeille des VIP est encore copieusement et richement garnie. Avant de jouer à Lille dimanche, tous les joueurs du PSG s'accordent une pause basket ce vendredi. Devant la NBA, Neymar, Kylian Mbappé ou Marco Verratti qui sont annoncés redeviennent des fans comme les autres. Les stars parisiennes ne sont pas les seuls footballeurs attendus : Didier Drogba, Éric Abidal et William Gallas font partie de la liste des invités. LIRE AUSSI > La star de la NBA Antetokounmpo et les Milwaukee Bucks en visite au Parc des PrincesLe PSG aura d'autres représentants avec ses handballeurs. Au lieu de jouer une demi-finale de l'Euro en Suède, ils seront assis dans la salle où ils sont devenus champions du monde en 2017. Nikola et Luka Karabatic, Nedim Remili, Luc Abalo, Daniel Narcisse et Thierry Omeyer ne manqueront rien de l'événement. Pas plus que Teddy Riner, Jean-Éric Vergne, Renaud Lavillenie ou Kevin Mayer qui a l'habitude de s'entraîner avec le maillot des Celtics de Boston sur le dos.Grand fan de basket, le ...