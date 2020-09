Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Masters de Rome : Novak Djokovic affrontera Diego Schwartzman en finale Reuters • 20/09/2020 à 22:57









Masters de Rome : Novak Djokovic affrontera Diego Schwartzman en finale par Florian Burgaud (iDalgo) Une fois n'est pas coutume, les finales des Internationaux d'Italie de tennis auront lieu un lundi. Ce dimanche, lors des demi-finales, le Serbe Novak Djokovic, numéro un mondial, a eu toutes les peines du monde à battre le Norvégien Casper Ruud. Finalement, en deux heures et onze minutes de jeu, il s'en est sorti 7/5 6/3. Pour le titre, il retrouvera l'Argentin Diego Schwartzman, tombeur de Nadal la veille, et vainqueur en 3h14 du Canadien Denis Shapovalov 6/4 5/7 7/6(4). Dans le tableau féminin, la finale opposera la Roumaine Simon Halep, qui a fait tomber l'Espagnole Garbine Muguruza après plus de deux heures de combat, à la Tchèque Karolina Pliskova.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.