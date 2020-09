Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Masters de Rome : Nadal éliminé, Djokovic en demies Reuters • 20/09/2020 à 00:21









Masters de Rome : Nadal éliminé, Djokovic en demies par Matthieu Cointe (iDalgo) Coup de tonnerre à Rome ! Diego Schwartzman a sorti Rafael Nadal en quart de finale du Masters. Époustouflant tout au long de la rencontre, l'Argentin de 28 ans s'est imposé en deux manches (6-2, 7-5) et empêche le numéro 2 mondial de viser un 10ème titre dans le tournoi. Pour la deuxième année consécutive, Schwartzman atteint le dernier carré de la compétition. Il y affrontera Denis Shapovalov (14ème au classement ATP), vainqueur de Grigor Dimitrov plus tôt dans la journée (6-2, 3-6, 6-2). Novak Djokovic ne retrouvera donc pas Nadal en finale de la compétition. De son côté, le Serbe est venu à bout du surprenant Dominik Koepfer, 97ème mondial, en trois sets (6-3, 4-6, 6-3). Au prochain tour, le Djoker fera face à Casper Ruud, renversant contre Matteo Berrettini cet après-midi (4-6, 6-3, 7-6[5]). Le jeune norvégien de 21 ans disputera la première demi-finale de sa carrière en Masters 1000. Les deux rencontres sont programmées dimanche, à partir de 14h.

