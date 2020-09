Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Masters de Rome : le duel Djokovic/Nadal se rapproche, Humbert sorti Reuters • 18/09/2020 à 21:16









Masters de Rome : le duel Djokovic/Nadal se rapproche, Humbert sorti par Florian Burgaud (iDalgo) Il n'y a plus de Français engagés en simple au Masters 1000 de Rome. Ugo Humbert, ultime tricolore encore en lice, s'est incliné 7/6 1/6 4/6 face au Canadien Denis Shapovalov, en 2 heures 51 minutes de jeu. Par ailleurs, le duel tant attendu entre Rafael Nadal, vainqueur de Dusan Lajovic 6/1 6/3, et Novak Djokovic, lauréat 7/6 6/3 de son compatriote Filip Krajinovic, lors de la finale de lundi après-midi se rapproche. Matteo Berrettini, Grigor Dimitrov, Casper Ruud, Dominik Köpfer et Diego Schwartzman se qualifient également pour les quarts. Enfin, Karolina Pliskova, Elise Mertens, Simona Halep, Garbine Muguruza, Victoria Azarenka ou Elina Svitolina s'imposent dans le tableau féminin.

