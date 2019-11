Masters de Londres : Zverev qualifié, Nadal éliminé

Le tenant du titre allemand Alexander Zverev pourra défendre son titre au Masters après sa victoire contre le Russe Daniil Medvedev vendredi à Londres. Mais sa victoire élimine le N.1 mondial Rafael Nadal, dans un tournoi qui se refuse à lui.Arrivé amoindri par une élongation abdominale qui le gênait au service, l'Espagnol est pourtant monté en puissance au fil du tournoi mais échoue à nouveau pour sa 9e participation au Masters, où il a perdu 2 finales et 3 demi-finales. Le principal pour lui avait été assuré avant même ce match, puisqu'il était assuré de conserver sa place de N.1 mondial à la fin de la saison depuis l'élimination de Novak Djokovic en deux sets par Federer, jeudi soir.Nadal n'était pas maître de son destinMais l'Espagnol a mis un point d'honneur à jouer sa chance à fond en battant, en début d'après-midi, Tsitsipas au terme d'un nouveau combat en trois sets et presque trois heures. Solide sur son engagement - il n'a pas concédé une seule balle de break de tout le match -, il avait dû céder le premier set au tie-break, face à un adversaire plus mobile et plus entreprenant, avec aussi un tout petit peu moins de déchet que lui (7-4).Mais une fois dos au mur, pour éviter une défaite synonyme d'élimination directe, il a mis sous pression le service adverse avec ses qualités de relanceur hors-pair, faisant notamment passer le taux de points gagné sur second service adverse de 29 % au premier set à 67 % au deuxième, remporté 6-4. Le scénario du dernier acte a ressemblé comme un jumeau au précédent, le Grec sauvant 4 balles de break sur trois jeux de services différents avant de perdre sa mise au 11e jeu et le match sur un coup droit qui a accroché la bande du filet au jeu suivant (7-5).Demi-finale Tsitsipas - Federer en début d'après-midiNadal n'était toutefois pas maître de son destin et avait besoin d'un petit coup de main de Medvedev qui, ironiquement, était justement éliminé ...