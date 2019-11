Masters de Londres : la paire française Mahut et Herbert sacrée

Séparés en mars, réunis fin août, triomphants en novembre. Au terme d'une saison à rebondissement dans leur relation sur et en dehors du court, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont remporté le Masters, à Londres, ce dimanche. En finale, la paire française a dominé le Néo-Zélandais Michael Venus et le Sud-Africain Raven Klaasen, en deux sets (6-3, 6-4) et seulement 1h12 de jeu. 2018: 2019: @p2hugz & @nmahut have won the #NittoATPFinals without dropping a set! : @TennisTV pic.twitter.com/ANrwxqG2un-- ATP Tour (@atptour) 17 novembre 2019Un an après être passés à un point de leur premier Masters, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut n'ont donc pas manqué leur deuxième chance. Ils concluent ainsi une année qu'ils avaient débuté de la plus belle des manières, avec un sacre à l'Open d'Australie avant de se séparer en mars, « P2H » choisissant de se concentrer sur sa carrière de simple...Après les doublés Indian Wells - Miami (2016) et Canada - Cincinnati (2017), ils s'offrent donc une triomphante fin d'année 2019 avec un enchaînement Bercy - Masters. Déjà vainqueur des quatre levées du Grand Chelem et de sept Masters 1000, le duo s'adjuge son premier tournoi des Maîtres. Seuls les Jeux olympiques et les Masters 1000 de Madrid et de Shanghai lui échappent encore. Herbert et Mahut deviennent les premiers Français à remporter la grande messe de fin d'année depuis Fabrice Santoro et Michaël Llodra en 2005. Le palmarès en double de @nmahut et @p2hugz...Grand ChelemUS Open 15 Wimbledon 16 Roland Garros 18 Open d'Australie 19Masters Masters 19Masters 1000 Indian Wells 16 Miami 16 Monte Carlo 16 Rome 17 Montreal 17 Cincinnati 17 Paris 19 pic.twitter.com/yCVvcqNQ9g-- Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) 17 novembre 2019Le chiffre : 18Fort de leur bilan immaculé de 5 victoires et 10 sets gagnés pour zéro perdu à Londres cette semaine, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert, attendus dans la soirée ...