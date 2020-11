Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Masters d'Augusta : Dustin Jonhson décroche le titre Reuters • 15/11/2020 à 23:42









Masters d'Augusta : Dustin Jonhson décroche le titre par Pierre Sarniguet (iDalgo) L'Américain Dustin Jonhson a remporté son premier titre du Grand Chelem aujourd'hui sur les greens d'Augusta. Pour réaliser cet exploit, il a enchaîné les bonnes performances afin de réaliser le record sur ce Masters avec 20 coups en-dessous du par. A 36 ans, l'Américain étoffe un peu plus son palmarès après son titre sur l'US Open acquis en 2016.

