Masters 1000 Paris-Bercy : Medvedev domine Zverev par Pierre Sarniguet (iDalgo) Daniil Medvedev, 5e joueur mondial, s'est offert un troisième titre sur un Masters 1000. Le Russe a dominé en trois sets Alexander Zverev 5/7, 6/4, 6/1 au terme d'une partie où Medvedev aura été très juste tactiquement. Malgré la perte du premier set, il ne s'est jamais découragé pour remporter son huitième titre en simple à l'âge de 24 ans. Dans ce duel de grands gabarits (1m98 pour les deux hommes), c'est donc le Russe qui est sorti vainqueur alors que Zverev menait 5 à 1 dans leurs confrontations directes.

