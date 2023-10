Masters 1000 de Paris: Fils à bout de souffle, Humbert en sauveur

Le Français Arthur Fils face à l'Allemand Daniel Altmaier, Masters 1000 de Paris, le 31 octobre 2023 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

"Cuit" au bout de sa première année dans la cour des grands, Arthur Fils, nouvelle promesse du tennis français, a sombré dès le premier tour du Masters 1000 de Paris mardi. Ugo Humbert (26e) est pour l'instant le seul à avoir résisté à l'hécatombe bleue.

Gaël Monfils, le dernier à pouvoir rejoindre Humbert, affronte l'Argentin Francisco Cerundolo, avant l'entrée en lice du N.2 mondial Carlos Alcaraz au deuxième tour dans la soirée, face au Russe issu des qualifications Roman Safiullin.

Grimpé au 36e rang mondial dès sa première année sur le circuit principal, ponctuée notamment d'un tout premier titre, à Lyon en mai, et d'une autre finale, à Anvers dernièrement, Fils fait forcément naître beaucoup d'espoirs, même s'il n'a encore que 19 ans. Qui plus est à Paris, prêt à s'enfiévrer pour sa promesse du futur comme il l'a fait la veille encore pour celle du passé, Richard Gasquet.

Mais le jeune Francilien était à sec et a été éjecté sans ménagement par l'Allemand Daniel Altmaier (54e), 6-2, 6-4, en seulement 77 minutes.

"Je suis trop cuit. Je n'ai plus rien à donner, avoue Fils, apparu agacé au début de sa conférence de presse. J'ai essayé de faire l'effort pour bien préparer ce tournoi, j'ai essayé de m'arracher, mais je suis très fatigué."

"C'est ma première saison, a rappelé le jeune joueur. Il y a de la fatigue mentale, il y a eu pas mal d'émotions tout au long de la saison, (...) j'apprends."

"J'étais mou, j'avais du mal à me déplacer, à frapper la balle. Déjà contre Daniil (Medvedev à Bâle) la semaine dernière, je sentais que c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, ça a baissé encore plus", a-t-il ajouté.

- "Pas dû à la pression" -

Le Français Ugo Humbert face à l'Américain Marcos Giron lors du Masters 1000 de Paris, le 31 octobre 2023 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Mais "ce n'est pas dû à la pression" inhérente à une première sur le grand court de la salle parisienne", a écarté Fils. "Au contraire, j'étais très content d'être sur le terrain."

A bout de souffle, Fils a annoncé faire une croix sur Metz la semaine prochaine. Pas un mot en revanche sur sa possible participation au Masters "next gen" en Arabie saoudite (28 novembre-2 décembre), réservé aux meilleurs joueurs de moins de 21 ans.

Humbert (25 ans) continue lui de surfer sur sa belle dynamique née lors de la tournée chinoise, qui s'esquissait même depuis l'été américain, et a eu pour effet de le ramener tout près de son meilleur classement (25e en juin 2021): quarts de finale à Pékin, au Masters 1000 de Shanghai, puis demi-finale à Bâle la semaine dernière. Solide vainqueur de l'Américain Marcos Giron 6-4, 6-3, il va désormais défier le N.9 mondial Alexander Zverev au deuxième tour.

"Je me sens bien, en plus (je suis) devant le public français, je pense qu'ils vont me donner la petite énergie quand j'en aurai besoin. Je suis super content d'être là", apprécie Humbert, bien parti pour terminer la saison comme N.1 français. Il a entamé la semaine parisienne sur les talons d'Adrian Mannarino (25e), éliminé d'entrée.

"L'histoire est déjà très belle même si je finis N.2" mais "ce serait beau de pouvoir finir N.1, forcément j'y pense aussi", avoue le gaucher lorrain.

"Mannarino est très solide, Arthur (Fils) joue très bien, il y a une émulation positive entre nous, trois générations différentes, on se tire vers le haut, c'est top", estime-t-il.

En attendant le résultat de Monfils, il est néanmoins le seul Français au rendez-vous du deuxième tour, un bilan qui serait un plus bas historique dans la salle parisienne s'il se confirmait. Outre Fils et Mannarino, l'autre espoir Luca Van Assche, Richard Gasquet malgré trois balles de match, Benjamin Bonzi et Alexandre Muller ont tous plié d'entrée.