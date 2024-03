information fournie par So Foot • 02/03/2024 à 13:42

Massimiliano Allegri rend hommage à Paul Pogba

Rarement un bon signe lorsque les hommages envers vous se multiplient.

Suspendu quatre ans pour dopage, et même s’il va faire appel de cette décision, Paul Pogba a certainement dit adieu au football professionnel. Un coup dur pour le champion du monde 2018, mais aussi pour la planète ballon rond, qui perd l’un de ses plus grands talents, même si sa carrière n’a jamais rien eu de linéaire. Massimiliano Allegri, qui l’a eu sous ses ordres lors de ses deux passages à la Juventus, a ainsi tenu à lui rendre hommage, alors que son équipe se déplace à Naples dimanche (20h45). « Nous perdons un joueur extraordinaire, le football perd un joueur extraordinaire », a commenté le technicien italien, qui confie aussi l’avoir contacté en privé, pour le soutenir. « Je lui ai écrit un message il y a deux jours sur ce qu’il s’est passé. Sur le plan humain tout d’abord, je suis vraiment désolé . J’ai eu la chance de travailler avec lui, de l’entraîner. Et les joueurs comme lui sont rares. » …

JF pour SOFOOT.com