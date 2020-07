Massimiliano Allegri : le PSG pour exister

En citant régulièrement le PSG comme une de ses futures destinations, Massimiliano Allegri se paie actuellement une campagne publicitaire à moindre coût. Comme d'autres entraîneurs avant lui qui ont compris qu'il n'y avait qu'à mettre une pièce dans la machine parisienne pour relancer les rumeurs et, bien souvent, trouver son bonheur ailleurs.

Allegri : " Ces seize dernières années, j'ai eu l'impression d'être dans un sèche-linge "

Frappez

C'est une manœuvre bien connue dans le milieu des politicards : ce n'est pas au moment du remaniement gouvernemental que l'on place ses billes. Non, il faut user le terrain, montrer le bout de son nez à intervalles réguliers, se positionner sur les débats du jour, ceux de la veille et du lendemain, sortir la bonne formule au bon moment, et si possible faire mouche. Bref, tout faire pour exister médiatiquement pour ne surtout pas être oublié. Et quand le vent aura tourné, si tout se passe bien, c'est comme cela que l'on se retrouve au mois de juillet avec un maroquin. Pour l'entraîneur sans banc, il s'agit peu ou prou de la même mécanique. Et dernièrement, c'est Massimiliano Allegri qui s'y est collé.Voilà plus d'un an que le quintuple champion d'Italie avec la Juventus a vidé son casier turinois et profite d'une année sabbatique., explique-t-il à, entre une balade à vélo et une partie de tennis. Mais puisque toutes les vacances ont un fin, Maxou compte bien préparer son retour sur le devant de la scène, à 52 ans. Dans le quotidien espagnol, il brasse large :. Mais selon, ce serait bien le PSG qui aurait actuellement ses faveurs... alors que cette union avait déjà était envisagée en 2018, sans être scellée.