Masse salariale : le club de Saracens très lourdement sanctionné

Dur retour à la réalité pour les rugbymen anglais Maro Itoje, Owen Farrell et les frères Vunipola, Mako et Billy. Les héros malheureux de la finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du sud, arrivés dans l'anonymat le plus complet lundi à Londres, viennent d'apprendre que le club des Saracens a été lourdement condamné par les instances de contrôle anglaises.Pour avoir contourné les règles de masse salariale, le club triple champion d'Europe devra s'acquitter d'une amende record de 6,2 millions d'euros et subissent un débours immédiat de 35 points pour la saison en cours. Déjà crédités de neuf points, les Sarries sont désormais derniers avec -26 points.Que reproche la Ligue anglaise au club qui domine outrageusement en Angleterre et en Europe ? Dans un communiqué, elle estime que «le club n'a pas divulgué le montant des salaires de ses joueurs ». Son enquête de neuf mois confiée à un panel de juges indépendant portait sur les saisons 2016-17, 2017-18 et 2018-19. Surtout la Ligue juge que les Sarries via leur patron richissime Nigel Wray se sont affranchis des règles du plafonnement de la masse salariale en octroyant des avantages parallèles indus via des investissements privés. « Le club a dépassé le plafond de paiement de joueurs majeurs lors des trois (dernières) saisons. », se justifie la ligue dans un communiqué.Les Saracens vont faire appelLes Saracens ont fait savoir qu'il allaient interjeter appel. «Le groupe d'experts indépendants a reconnu que nous n'avions jamais délibérément tenté de tromper quiconque ou dépasser le ''salary cap''. On a la sensation que l'on nous coupe complètement l'herbe sous le pied », a affirmé le propriétaire dans un communiqué. Le spectre de la relégation plane désormais au dessus du club longtemps basé à Londres mais désormais installée à Watford. Par ailleurs, après cette décision inédite, l'avenir de l'effectif pléthorique où évoluent ...