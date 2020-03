Masques, tests, chloroquine : le Conseil d'État déboute deux syndicats de soignants

L'un des organisations s'est dite "assez scandalisé que le Conseil d'État soit satisfait" des déclarations gouvernementales et des "mesures prises à la va-vite"

Le Conseil d'État à Paris, le 18 octobre 2018. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Ils réclamaient notamment des masques, des "moyens de dépistage massifs" et l'autorisation pour les médecins et hôpitaux de prescrire de la chloroquine "aux patients à risque". Le Conseil d'État a débouté samedi 28 mars deux syndicats de soignants qui l'avaient saisi en référé.

Déboutant samedi le Syndicat des médecins Aix et région (SMAER) de ses demandes, la plus haute juridiction administrative a rappelé dans sa décision les réquisitions de masques ordonnées par le gouvernement. En outre, "les premières livraisons" de masques commandés par l'exécutif sont "attendues prochainement", a-t-il noté.

Concernant les tests de dépistage, le Conseil a souligné l'"insuffisante disponibilité des matériels" actuellement.

Au sujet du traitement par association de l'hydroxychloroquine (antipaludéen) et de l'azithromycine (antibiotique) prôné par le SMAER, le Conseil a rappelé que "par les décrets des 25 et 26 mars", le gouvernement avait "permis la prescription de l'hydroxychloroquine" aux malades hospitalisés, "sous la responsabilité du médecin prescripteur et dans le respect des recommandations du Haut Conseil de la santé publique".

Pas de "difficultés notables d'approvisionnement"

Saisi par le syndicat d'infirmiers libéraux Infin'idels d'une autre requête en référé, le Conseil l'a également rejetée samedi. Infin'idels réclamait notamment la distribution de masques, gel hydroalcoolique, surblouses, charlottes, gants, surchaussures et lunettes de protection aux "professionnels de santé exposés" au Covid-19. "S'agissant des matériels de protection autres que les masques", le Conseil indique qu'il n'existe pas actuellement de "difficultés notables d'approvisionnement" justifiant des mesures particulières.

Concernant la distribution de masques aux professionnels de santé, dont les infirmiers libéraux, le Conseil retient que "lors de chacune des deux dernières semaines, chaque médecin ou infirmier de ville pouvait retirer 18 masques" dans les pharmacies, "conformément à l'information donnée par la liste de diffusion intitulée DGS-Urgent".

Reconnaissant qu'"une partie seulement des masques mis à disposition des médecins et infirmiers de ville sont, à ce jour, de type FFP2", le Conseil soutient qu'en raison des réquisitions et commandes passées par le gouvernement, "cette situation devrait connaître une nette amélioration au fil des jours et semaines à venir".

Réagissant dans un communiqué au rejet de ses demandes, le SMAER s'est dit "assez scandalisé que le Conseil d'État soit satisfait" des déclarations gouvernementales et des "mesures prises à la va-vite", et qu'il soit "confiant dans leur efficacité" alors même que les "retours de terrain" des professionnels de santé "sont en discordance totale avec les affirmations du gouvernement".